Os últimos dias da campanha eleitoral na Madeira ficaram marcados pela possibilidade de, pela primeira vez, o PSD não atingir a maioria absoluta. O social-democrata Miguel Albuquerque alertou para o risco de instabilidade. O candidato do PS apelou ao voto dos madeirenses com o argumento de que esta é uma oportunidade única para mudar o rumo da região. As eleições são no próximo domingo.

Miguel Albuquerque, presidente do governo regional e cabeça-de-lista do PSD, alertou, em declarações à TVI, que a região não pode “correr o risco de ter ruturas nem convulsões”, porque isso levaria à instabilidade política. “Entraríamos em regressão económica e social e ninguém pretende isso”, diz.

O social-democrata, num comício em Machico, foi mais longe a alertou para o risco de uma geringonça na Madeira. Albuquerque defendeu que se os comunistas chegassem ao poder “acabariam” com a economia e o investimento. “Toda a gente ia viver de esmolas como se está a passar na Venezuela. Ninguém quer uma Venezuela na Madeira. Se eles querem vão para lá viver”, afirmou, esta semana, o candidato do PSD.

Os socialistas ainda acreditam que, pela primeira vez, podem conquistar o poder. “Têm esta oportunidade, está nas suas mãos colocar o PS no poder, colocar-me como presidente do Governo. Aquilo que peço é para me darem, nos próximos quatro anos, uma oportunidade de governar a Madeira”, disse, ontem, o candidato do PS, num comício na Ponta do Sol. O ex-autarca do Funchal apelou ao voto útil com o argumento de que “só o PS pode garantir a mudança”.

Do lado do CDS, que nas últimas eleições, em 2011, ficou em segundo lugar à frente do PS. Rui Barreto fez campanha contra uma nova maioria absoluta, mas também para “evitar geringonças” na região. “Nós sentimos que, pela primeira vez desde que foi inaugurada a democracia na Madeira, estamos num momento único para terminar com o poder absoluto”, disse, ontem, o cabeça-de-lista do CDS.

Impedir a maioria absoluta O apelo aos madeirenses para evitar uma nova maioria absoluta também tem sido feito pelos comunistas. Edgar Silva defendeu, esta semana, que “está cada vez mais claro como o voto verdadeiramente útil é na CDU”.

O candidato da CDU lembrou que, há quatro anos, o PSD só ganhou a maioria absoluta por um deputado e existiu até ao fim a dúvida sobre o resultado final. Só após a recontagem dos votos é que se ficou a saber que o partido social-democrata tinha conseguido 24 deputados e o CDS apenas dois. “O voto verdadeiramente útil é na CDU para que não aconteça, como há quatro anos atrás, em que por meia dúzia de votos a CDU não conseguiu eleger o seu terceiro deputado e o PSD teria perdido a maioria absoluta. Está, pois, ao nosso alcance impedir a maioria absoluta do PSD”, afirmou, citado pela agência Lusa, Edgar Silva. Os bloquistas fizeram uma campanha com muitas críticas ao PSD, mas também aos socialistas. Paulino Ascenção defendeu, num comício no início desta semana, que o Bloco “é o único partido que aponta os problemas fundamentais e indica qual é a mudança necessária”.

A Madeira é governada desde 1976 pelo PSD com maioria absoluta. Ao todo, os sociais-democratas venceram as eleições onze vezes. Alberto João Jardim, que esteve durante 37 anos no poder, foi o rosto do sucesso do PSD durante várias décadas e chegou a conseguir, em 1980, mais de 65% dos votos.

