O FC Porto entrou, esta quinta-feira, a ganhar na Liga Europa depois de derrotar, no Dragão, o Young Boys, por 2-1.

Ainda mal tinha soado o apito inicial e Tiquinho Soares já estava a inaugurar o marcador no Dragão aos 8 minutos, depois de um passe de Otávio.

Aos 14 minutos, Marchesín derrubou Assalé e o árbitro assinalava grande penalidade a favor do FC Porto. Nsame não hesitou e marcou o primerio do Young Boys, fazendo assim o empate.

A vantagem dos ‘dragões’ chegou aos 29 minutos. Tiquinho Soares voltou a fazer das suas e marcou o golo que deu a vitória ao FC Porto.

Na segunda parte, os suíços tentaram procurar um resultado diferente, mas sem sucesso.

Os ‘dragões’ somam assim os primeiros três pontos na competição e dividem a liderança do grupo G com o Rangers. Young Boys e Feyenoord seguem com zero pontos.