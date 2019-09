O homem que matou a mulher à facada, em Braga, na noite desta quarta-feira, ficou em prisão preventiva, de acordo com a decisão do juiz de instrução criminal de Braga no Palácio da Justiça de Guimarães ao princípio da noite desta quinta-feira, depois do interrogatório.

Paulo Mouraria Fernandes, de 47 anos, desferiu onze facadas, atingindo em zonas vitais a ex-companheira, Gabriela Monteiro, de 46 anos. parte das quais a degolaram. Uma filha da vítima assistiu ao crime.

O arguido, que será entregue na Cadeia Regional de Braga, foi conduzido numa carrinha desde o Comando Distrital da PSP, em Braga, até ao Palácio da Justiça de Guimarães, onde são tratados os casos de crimes contra a vida e a integridade das pessoas.

Paulo Mouraria Fernandes, que até há um ano trabalhou no parque de estacionamento de Santa Tecla, em Braga, está indiciado por um crime de homicídio qualificado e sujeito à moldura penal entre 12 a 25 anos de prisão, provando-se as circunstâncias daquele crime.