Enquanto a tensão no Médio Oriente aumenta por causa do ataque por drone às instalações petrolíferas em Abqaiq e Khurais, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, avisou que qualquer ataque da Arábia Saudita ou dos Estados Unidos ao seu país resultaria numa “guerra em todas as frentes”, em entrevista à CNN.

"Não queremos guerra, não queremos entrar numa confrontação militar", confessou o ministro, mas com uma ressalva: "Não hesitamos defender o nosso território".

Riade e Washington têm atribuído a responsabilidade do ataque às instalações petrolíferas a Teerão, embora este tenha sido reivindicado pelos rebeldes xiitas houthis, que por sua vez, são apoiados pelo Irão.