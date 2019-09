O PSV-Sporting, referente à primeira jornada do Grupo D da Liga Europa, terminou, esta quinta-feira, com a vitória dos holandeses, por 3-2, no Philips Stadium, em Eindhoven.

Tinham passado apenas 19 minutos do começo da partida e o PSV já inaugurava o marcador. Após uma jogada de contra-ataque, Malen enfrentou Luís Neto e rematou, fazendo o primeiro golo da equipa de Mark van Bommel.

Pouco depois, aos 25 minutos, na tentativa de cortar um passe de Bruma, Coates acabou por colocar a bola na própria baliza, e fazia o 2-0 do PSV.

Hendrix derrubou Bolasie na grande área aos 27 minutos. O árbitro assinalou grande penalidade a favor do Sporting e Bruno Fernandes não desperdiçou a oportunidade de fazer o 2-1 para os leões.

Mal tinha começa a segunda parte, aos 47’, Baumgartl fazia o terceiro dos holandeses.

Aos 80 minutos, Leonel Pontes arriscou e lançou Pedro Mendes para substituir Miguel Luís. O estreante precisou apenas de dois minutos para com um remate de longe fazer o segundo do Sporting,

O resultado acabou por não sofrer mais alterações e o clube de Alvalade terminou a primeira jornada do Grupo D da Liga Europa com zero pontos, tal como o Rosernborg. O PSV segue na liderança do grupo com o LASK.