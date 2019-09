Um jovem, de 16 anos, foi esfaqueado até à morte, esta segunda-feira, numa rua de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Khaseen Moris terá sido assassinado durante uma discussão após as aulas, enquanto dezenas de adolescentes assistiam e filmavam o crime sem nunca intervir.

Um dos suspeitos, Tyler Flach, de 18 anos, terá esfaqueado a vítima, depois de o ter cercado conjuntamente com outros seis adolescentes. A discussão terá acontecido devido a uma crise de ciúmes por causa de uma rapariga.

Durante uma conferência de imprensa, as autoridades revelaram que pelo menos 80 crianças assistiram à agressão. Houve mesmo que filmasse o momento e partilhasse depois as imagens na Internet.

[Os adolescentes] preferiram filmar a situação. Filmaram a morte [do jovem] em vez de ajudá-lo. Não sei o que fazer, é a minha geração contra esta. Não pode continuar. Os amigos morrem enquanto eles ficam a ver e a gravar um vídeo. Isso é escandaloso", disse o detetive da polícia do condado de Nassau, o tenente Stephen Fitzpatrick.

Em declarações à ABC7, Keyanna, a irmã mais velha da vítima, revelou que o jovem havia chegado aquela escola há pouco tempo.

"Ele disse à minha mãe que era a primeira vez que se sentia feliz em muito tempo. Finalmente encontraram uma escola em que podia ser ele mesmo sem ninguém julgá-lo. Encontrou novos amigos. Estava tão feliz", contou, revelando depois que Khaseen foi esfaqueado até à morte porque acompanhou uma rapariga a casa depois de uma festa.

“A rapariga contou ao ex-namorado e fez com que ele ficasse com ciúmes. [O ex-namorado] pensou que alguém só queria discutir com ele por causa de uma rapariga", revelou ainda, descrevendo o irmão como uma pessoa “amorosa” e “pacífica”.

Para ajudar nos custos do funeral do jovem foi criada uma página de angariação de fundos. Em dois dias, já foram angariados mais de 28 mil dólares, cerca de 25 mil euros.