A revista "France Football", entidade que desde 1956 entrega a Bola de Ouro, troféu que distingue o melhor futebolista mundial a cada ano civil, resolveu seguir os passos da FIFA e anunciou que, já a partir deste ano, irá entregar igualmente um troféu para o melhor guarda-redes - o organismo que rege o futebol mundial fá-lo desde 2017 em relação ao prémio The Best.

Na gala que terá lugar a 2 de dezembro, em Paris, o futebolista eleito melhor guardião da temporada irá receber o Troféu Yachine, assim nomeado em homenagem a Lev Yachine (ou Yashin), lenda do futebol soviético e único guarda-redes na história a conseguir vencer a Bola de Ouro (1963).

For the first time in history, we will reward the best goalkeeper of the season with our brand new trophy : Yachine Trophy 🧤 #yachinetrophy #ballondor pic.twitter.com/LW0fu2fjDq