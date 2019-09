Recentemente, mais especialistas falam sobre a saúde do nosso cérebro e, da mesma maneira que o que comemos afeta o nosso peso, a nossa disposição e a nossa pele, também afeta o nosso poder cerebral.

E, por isso, comer bem significa também pensar bem. Já está mais do que provado que ingerir alguns alimentos e manter uma boa alimentação melhora a nossa cabeça, enquanto outros alimentos podem ajudar a prevenir ou, pelo menos, retardar os efeitos das doenças cerebrais.

Para a receita da semana trouxe alguns dos meus eleitos:

- Tomate: contém licopeno, que ajuda a combater o prejuízo celular produzido por doenças como o Alzheimer;

- Sementes de abóbora: contêm zinco, que melhora a capacidade de raciocínio;

- Abacate: rico em gorduras boas como o ómega-3, ajuda a melhorar a memória e o raciocínio.

Pasta verde de Abacate e Tomate Medley

Ingredientes

1 copo de massa integral

½ kg de tomate fresco

Tomate seco a gosto

1 dente de alho

Manjericão

Orégãos

Para o Molho Verde

½ Abacate

1 copo de espinafre baby

1 mão-cheia de folhas de manjericão fresco

Folhas de coentros a gosto

Folhas de salsa a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliveira extravirgem

1 colher de sopa de sementes de abóbora

3 nozes

½ dente de alho

1 colher de sopa de Parmigiano Reggiano ralado (opcional)

Coloque todos ingredientes na misturadora 1-2-3 e triture até obter uma mistura homogénea.

Método

1. Escolha tomate maduro (cereja ou chucha), corte ao meio ou às rodelas grossas e coloque no tabuleiro de ir ao forno. Tempere com o alho esborrachado, manjericão seco, orégãos secos, um pouco de azeite, flor de sal e pimenta-preta moída no momento. Asse por 25 a 30 minutos, até que os tomates murchem um pouco e fiquem levemente dourados

2. Entretanto siga as instruções do fabricante para cozer a massa. Escorra a água – lembre-se de deixar sempre um fundinho da água da cozedura –, incorpore o molho verde e sirva com o tomate assado.

Notas:

Eu servi com sementes de girassol. Recomendo que substitua por pinhões tostados

e poderá também polvilhar com queijo, para puxar mais aos sabores italianos.

O meu filho de oito anos não gosta de abacate e esta é uma ótima maneira de ele o comer sem que se aperceba do sabor; por isso, também coloco mais ervas que ele aprecia.