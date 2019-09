Quarta-Feira de Cinzas

O caso das golas inflamáveis foi mal gerido pelo Governo desde o início. Eduardo Cabrita começou por desvalorizar de uma forma incompreensível a compra de proteções que, afinal, eram inflamáveis e nunca poderiam ser vistas como um investimento razoável para um país preocupado em proteger as populações do fogo.

Acusou os jornalistas de serem irresponsáveis e alarmistas. Só pediu um inquérito depois de virem a público os contornos do ajuste direto que terá levado o Estado a pagar o dobro do preço de mercado por material relativamente inútil e, mesmo assim, o ónus recaiu apenas sobre o adjunto do secretário de Estado que tinha sugerido a empresa, criada semanas antes e com ligações familiares a uma autarca do PS.

Mesmo que o adjunto entretanto demitido fosse a ligação mais evidente, é manifesta a falta de escrutínio quando todos os organismos públicos devem ter planos de prevenção de infrações e conflitos de interesses. O Governo segurou o secretário de Estado Artur Neves, que agora pede para sair por “motivos pessoais” no mesmo dia em que é alvo de buscas e se sabe que foi constituído arguido. Manteve a confiança no presidente da Proteção Civil, Mourato Nunes, que assinou o contrato e ontem também foi alvo de buscas.

As suspeitas do Ministério Público, que fez questão de esclarecer que as buscas de ontem não tinham acontecido mais cedo por causa do risco de incêndio – uma ironia que revela o quão mais sensibilizado está o país –, são conhecidas no pior timing político, mas não seriam difíceis de antever perante todos os elementos que foram sendo conhecidos sobre o negócio. E é uma tríade particularmente sensível a que está a ser investigada: fraude na obtenção de subsídios da UE, participação económica em negócio e corrupção.

Calcanhares de Aquiles no país que têm marcado o debate das legislativas e dominarão os próximos dias. Serão mais difíceis de driblar para António Costa do que as investidas de Rui Rio, a quem ainda há dias acusava de ter uma obsessão com a justiça, ainda que Rio não possa cavalgar muito este caso para não se contradizer no ataque aos julgamentos nos jornais. António Costa diz que o Governo está tranquilo quando o sistema de justiça funciona – devia ter-se mostrado desde o início mais preocupado com um caso que acabou por manchar um programa importante de sensibilização depois da maior tragédia nacional na memória recente do país.