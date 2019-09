Já é conhecido o sucessor de John Bolton, que foi demitido a semana passada pelo chefe da Casa Branca. Donald Trump anunciou, esta quarta-feira, que nomeará Robert O'Brien, negociador-chefe para os assuntos presidenciais relacionados com reféns, do Departamento de Estado, como o seu próximo conselheiro de Segurança Nacional.

"Estou muito feliz por anunciar de que irei nomear Robert C. O'Brien, atualmente a servir como enviado especial do Presidente para os assuntos relacionados com os reféns do Departamento de Estado, como o nosso novo conselheiro de Segurança Nacional. Trabalhei por muito tempo e duramente com o Robert. Ele irá fazer um excelente trabalho!", anunciou o chefe da Casa Branca pela rede social, Twitter.

Pouco tempo antes deste anúncio, Trump disse que iria aumentar "substancialmente" as sanções impostas ao Irão, na sequência dos ataques às instalações petrolíferas em Abqaiq e Khurais, na Arábia Saudita, que afetaram significativamente a produção de petróleo no país e a nível global.