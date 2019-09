Santana Lopes e André Ventura cruzaram-se hoje na campanha para as eleições regionais da Madeira.



A Aliança e o Chega concorrem pela primeira vez às eleições na Madeira e às legislativas com a expectativa de eleger deputados, mas os dois lideres cumprimentam-se em plena campanha eleitoral.



Ventura e Santana já trocaram críticas em público. O líder do Chega acusou Santana de ter um comportamento “vergonhoso” e “incoerente” por causa da polémica à volta das touradas.



Santana Lopes, em entrevista ao SOL, criticou os que “vão atrás das ideias que dão votos” e distanciou-se de um discurso contra os imigrantes e a favor da pena de morte.