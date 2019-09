Uma praga de baratas está a afetar o hospital de Amadora-Sintra. O caso foi denunciado por funcionários daquela unidade de saúde e confirmado ao Correio da Manhã pelo hospital.

A praga de baratas obrigou mesmo ao encerramento do refeitório do hospital, que esteve fechado estas segunda e terça-feira, para ser feita uma desbaratização.

"Tivemos de tomar medidas e agir com rapidez de forma a resolver este problema. Foi preciso encerrar o refeitório segunda e terça-feira para proceder à desbaratização", confirmou fonte oficial do hospital, que garantiu, no entanto, que esta quarta-feira tudo voltaria à normalidade,

O mesmo jornal escreve que centenas de trabalhadores do hospital foram impedidos de tomar as refeições na cantina.



"O hospital tem também quatro cafetarias e as pessoas que utilizam habitualmente o refeitório tiveram de recorrer a estes espaços para se alimentarem", adiantou a mesma fonte, que acrescentou que a praga de baratas apenas afetou a zona do refeitório, sublinhando que não se registaram problemas idênticos noutras áreas das instalações.

Já os funcionários disseram que ao contrário do que foi dito, são vistas com regularidade baratas em outros serviços do hospital.