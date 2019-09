Disputa

Começaram hoje as audiências do Supremo Tribunal britânico relativas à suspensão do Parlamento pelo primeiro-ministro Boris Johnson. A presidente do Supremo Tribunal, Brenda Hale, assegurou que ela e os seus dez colegas encarregados do caso iriam responder às “sérias e difíceis questões legais” colocadas, mas que não determinariam as “questões políticas mais vastas” do Brexit.

Objetivo político

O coletivo de juízes ouviu que o objetivo da suspensão seria impedir os deputados de frustrar os planos de Johnson para uma saída não acordada da União Europeia, pela boca dos advogados dos opositores do primeiro-ministro. Já o representante do Governo insistiu que este é livre de “perseguir um objetivo político particular” e que, como tal, o assunto estava fora do âmbito da justiça.

Opiniões díspares

O assunto chegou às mãos do Supremo Tribunal após um tribunal escocês ter considerado a suspensão do Parlamento ilegal - enquanto um tribunal inglês discordou. O assunto será decidido nos próximos três dias, e poderá não só afetar o futuro do Brexit, mas também transformar a separação entre poder executivo, legislativo e judicial no Reino Unido.