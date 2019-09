Espanha deverá enfrentar novas eleições. Felipe VI de Espanha decidiu não convidar Pedro Sánchez a apresentar-se novamente ao debate de investidura como primeiro-ministro.

O país deverá ir a eleições a 10 de novembro, as quartas em quatro anos.

No comunicado divulgado pela Casa Real, depois de sete horas de reunião, lê-se que o Felipe VI "constatou que não existe um candidato que tenha os apoios necessários para que o Congresso dos Deputados, se for o caso, lhe outorgue a sua confiança. [Assim sendo] não formula uma proposta de candidato à presidência do governo. Todos os efeitos previstos no artigo 99.º da Constituição".

Em atualização