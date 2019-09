Uma jovem de 18 anos foi detida depois de afirmar que queria “disparar contra 400 pessoas por siversão” com a sua nova arma, no estado norte-americano do Oklahoma.

De acordo com o The New York Post, Alexis Wilson foi detida depois de os colegas com quem trabalhava numa pizzaria alegarem que a jovem fez ameaças contra a Escola Superior de McAlester, onde estudava até ser expulsa.

A jovem terá mostrado um vídeo aos colegas onde surgia a disparar a sua nova Ak-47. Em buscas à casa da jovem, a polícia acabou por encontrar a arma, bem como uma espingarda e vários cartuchos.

A mãe de Alexis admitiu que sabia que a filha estava a economizar para comprar uma arma nova. No entanto, não ficou alarmada, uma vez que a jovem caçava e costumava atirar como hobby.

“Nos dias de hoje, não se podem dizer este tipo de coisas", disse o xerife do condado de Pittsburg à imprensa norte-americana.

"Vamos levar a investigação até ao fim e fazer detenções, não queremos que as nossas escolas sejam atingidas", acrescentou.

Segundo o The Washington Post, a jovem havia sido expulsa depois de ter levado uma faca para a escola e por exibir suásticas nos seus pertences pessoais.

A jovem está acusada de ameaça terrorista e vai a julgamento no próximo dia 27 de setembro.