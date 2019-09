A banda britânica Metronomy vai regressar a Portugal, onde subirá ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 17 de março de 2020.

Metronomy começou por ser a banda de apenas uma pessoa, Joseph Mount, baterista e fundador, que só começou a ser acompanhado por mais quatro músicos em palco – isto seis anos depois do primeiro concerto. Caracterizados por uma sonoridade eletrónica misturada com o pop experimental, os Metronomy tornaram-se numa banda de referência enchendo muitas salas de espetáculo e já atuaram diversas vezes em festivais portugueses.

O lançamento do novo álbum Metronomy Forever dará início a uma nova tour, que passará pelas principais capitais europeias. Depois de terem estado presentes este ano na 25.ª edição do Super Bock Super Rock, a banda britânica vem apresentar novas músicas, como Walking in the dark e Lately - mas é de esperar que os grandes êxitos não fiquem de fora numa noite que promete ser de festa.

Os bilhetes serão colocados à venda na sexta-feira, dia 20 de setembro.