Os direitos da mais famosa sitcom britânica – Seinfeld – foram comprados pela Netflix, por um valor superior a 450 milhões de euros.

A série, criada em 1989 pelo comediante Jerry Seinfield, conta com nove temporadas e retrata a história de quatro amigos solteiros que vivem em Nova Iorque. O programa foi considerado o terceiro melhor dos últimos 25 anos, ficando apenas atrás de Simpsons e Sopranos. “É uma série única, icónica e definiu a cultura. Agora, 30 anos depois da estreia, continua a ser importante. Estamos entusiasmados com esta parceria para levar a série aos fãs atuais e a novos públicos em todo o mundo ”, disse Mike Hopkins, presidente da Sony Pictures Television, à Variety.

As nove temporadas estarão disponíveis a partir de 2021, altura em que termina o contrato com a Sony Pictures Television, que detém, até lá, os direitos da sitcom. Os 180 episódios da série vão estar disponíveis em todos os países onde o serviço de streaming existe. A entrada de Seinfeld para o portefólio da Netflix é anunciada depois da perda das séries The office e Friends.