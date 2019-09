“É uma oportunidade única, uma oportunidade histórica”, assegurou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, quando anunciou o seu plano de anexar o Vale do Jordão, na Cisjordânia, contando com o apoio do Presidente norte-americano, Donald Trump – considerado um dos Presidentes mais próximos de Israel das últimas décadas. “Não tivemos este tipo de oportunidade desde a Guerra dos Seis Dias (1967) e poderemos não voltar a tê-la nos próximos 50 anos”, assegurou Netanyahu – que pediu aos israelitas que lhe dessem um mandato claro para tal, nas eleições de hoje.

Já Saeb Erekat, o principal negociador da Autoridade Palestiniana, garantiu à Reuters que “é impossível ter um estado palestiniano sem o Vale do Jordão”. Tanto as Nações Unidas como a União Europeia concordam com Erekat – mas o primeiro-ministro israelita parece pouco preocupado com isso. Apesar das críticas internacionais, Netanyahu ainda veio prometer “estender a soberania israelita a todos os colonatos” – considerados ilegais pela ONU e espalhados um pouco por todo o território palestiniano. O seu objetivo? “Garantir que o exército [israelita] ficará [lá] para sempre”, explicou Netanyahu, depois da última reunião do seu Executivo antes das eleições, que decorreu nos territórios ocupados – pela primeira vez desde há quase 20 anos.

Sem voto na matéria Enquanto os israelitas vão à urnas, os palestinianos sabem não ter uma palavra a dizer sobre o seu futuro. “Não temos direito a votar no Knesset [Parlamento israelita], porque somos palestinianos. De qualquer modo, isso não interessa, porque eles são todos iguais”, disse à Al Jazira Essam al-Khatib, residente de Hizma, na Cisjordânia. Al-Khatib referia-se ao consenso entre os principais partidos israelitas quanto à anexação. À direita, a proposta de Netanyahu encontrou um apoio entusiástico. Ao centro, os seus principais adversários, da coligação Azul e Branca, liderada por Benny Gantz, apressaram-se a afirmar que afinal a ideia até tinha sido deles. “O Vale do Jordão é parte de Israel para sempre”, lê-se num comunicado dos centristas, citado pela revista Time – em que o primeiro-ministro é congratulado por “mudar de ideias e adotar o plano da coligação Azul e Branca”.

Note que mesmo que a região passe a fazer parte de Israel, como pretende Netanyahu, os palestinianos que lá vivem não terão mais poder de decisão, dado o primeiro-ministro ter prometido “não anexar um único palestiniano”. Ou seja, os palestinianos continuarão a viver sob tutela de um país do qual não são cidadãos, governados por um Executivo que não elegeram. “Quer o Netanyahu vença ou não as eleições, não vamos aceitá-lo. Esta terra é para a Palestina, para os palestinianos”, disse à Reuters Ismael Hassan, morador da aldeia de Zbeidat, na região de Jericó – cujos habitantes ficaram completamente rodeados pelo Estado de Israel e dependentes de autorização para sair do enclave.

Terra e água O Vale do Jordão é uma estreita faixa de terra fértil, que faz fronteira com a Jordânia e compõe cerca de 30% da Cisjordânia. É parte do território prometido a um futuro Estado palestiniano pelos acordos de Oslo – ratificados por ambos os lados, no início dos anos 90. Contudo, segundo a B’Tselem, uma ONG israelita de defesa dos direitos humanos, 90% do Vale do Jordão continua sob pleno controlo de Israel – que a ONG acusa de interditar os palestinianos de entrar em cerca de 85% da região.

Segundo a B’Tselem, 46% do Vale do Jordão foi declarado zona militar, 20% considerado reserva natural e outra parte cedida a colonatos. Entretanto, muitos palestinianos falam em dificuldade de acesso aos pontos de água – a maioria dos quais está na mão dos israelitas. “Há um esforço em curso da parte de Israel para fazer as condições de vida dos palestinianos no Vale do Jordão tão difíceis que a maioria deixa as suas terras”, disse à Al Jazira Roi Yellim, dirigente da B’Tselem. “Se ele [Netanyahu] não deixa as pessoas cultivar, elas vão partir”, concordou Ibrahim Qtishat, um engenheiro agrícola que produz tâmaras em Jericó, em declarações ao The Guardian.

Se os palestinianos frequentemente se referem ao Vale do Jordão como o “celeiro” da Palestina, para os israelitas é “a última linha de defesa contra poderosos países árabes”, segundo disse ao SOL o embaixador de Israel em Portugal, Raphael Gamzou. A questão foi levantada anteriormente, durante as negociações de paz, tendo sido sugerido que fosse utilizada uma força internacional de manutenção de paz para patrulhar a região – algo recusado por Netanyahu em 2013.

Contudo, se o objetivo israelita é a segurança, enfrentam o risco destabilizar tanto a Cisjordânia como a vizinha Jordânia – onde boa parte da população é composta de refugiados palestinianos. O ministro dos Negócios Estrangeiros jordano, Ayman Safadi, alertou que o plano de Netanyahu “arrisca empurrar toda a região para a violência”,

“Não sei como vamos convencer o comum dos palestinianos a aceitar Oslo, a aceitar a situação como está”, admitiu ao SOL o embaixador palestiniano em Portugal, Nabil Abuznaid. O embaixador disse temer que a anexação reforce dê palco a quem “vê a violência como o único caminho” – enquanto a Autoridade Palestiniana mantém a estratégia de apelar ao apoio das instituições internacionais.

O silêncio de Trump “Nos últimos meses liderei esforços diplomáticos nesta direção e as condições estão maduras”, assegurou Netanyahu, ao anunciar o seu plano para anexar o Vale do Jordão – algo considerado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, como “uma séria violação da lei internacional”. Apesar da condenação internacional, o primeiro-ministro prometeu agir sempre “com máxima coordenação com Trump” – que deixou em aberto a possibilidade de assinar um acordo de mútua defesa com Israel.

Apesar do silêncio da Casa Branca quanto à anexação, uma fonte do The Times of Israel garantiu que o Executivo norte-americano foi “informado deste anúncio antes de ser feito” e que o mesmo considerou que a anexação “não excluí a possibilidade de um acordo político no futuro” – algo de que os palestinianos e até muitos aliados dos EUA discordam. Um porta-voz da UE, citado pelo Euronews, garantiu que o plano de Netanyahu “mina a viabilidade de uma solução de dois Estados e a perspetiva de uma paz duradoura”.