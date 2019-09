Ângelo Rodrigues foi submetido a uma intervenção cirúrgica para reconstruir parte da pequena esquerda. O ator encontra-se agora em “plena recuperação” anunciou, esta terça-feira, a sua agência.

“A segunda e última intervenção está prevista para o início de outubro, seguindo-se fisioterapia já fora da unidade hospitalar", lê-se num comunicado da agência que representa o ator.

Na mesma nota é ainda feito um agradecimento a todo o apoio dado a Ângelo Rodrigues.

Recorde-se que o ator, que terá sofrido uma infeção originada por uma injeção de testosterona, tem estado internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e realizou tratamentos em câmara hiperbárica, no Hospital das Forças Armadas, com o objetivo de acelerar a cicatrização.