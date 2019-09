PS. Luís Capoulas Santos

O PS escolheu o atual ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural para ocupar o 1.º lugar da lista de candidatos por Évora. Luís Capoulas Santos nasceu em Montemor-o-Novo, em 1951. É licenciado em Sociologia pela Universidade de Évora. É próximo de Costa, de Sócrates – tendo visitado o ex-primeiro-ministro enquanto este esteve detido no Estabelecimento Prisional de Évora – e também de António Guterres, de quem foi secretário de Estado (entre 1995 e 1998) e ministro da Agricultura (entre 1998 e 2002). Esta é a quinta vez que se candidata a deputado, sempre pelo círculo de Évora. A primeira vez que foi eleito para a AR foi em 1991. Pelo meio desempenhou cargos governativos e, antes de assumir funções neste Governo, esteve dez anos no Parlamento Europeu, onde acompanhou de perto os dossiês da agricultura, pescas e desenvolvimento rural.

PSD. Sónia Ramos

Sónia Ramos é a cabeça-de-lista do PSD por Évora. Mas a escolha não foi um processo pacífico. A presidente da distrital do PSD ocupou o 1.º lugar da lista de candidatos por imposição do presidente do partido e a escolha de Rio levou ao afastamento do deputado António Costa Silva, que era apontado como cabeça-de-lista. Sónia Ramos, que até agora nunca foi deputada, é licenciada em Direito pela Universidade Autónoma e mestre em Gestão e Políticas Ambientais pela Universidade de Évora. Tem exercido, por nomeação ou concurso público, vários cargos dirigentes na administração pública. É militante do PSD há quase duas décadas e integrou várias comissões políticas na secção de Montemor-o-Novo, da qual foi presidente até 2012. Em 2016 foi eleita presidente da distrital de Évora, onde anteriormente ocupou o cargo de vice-presidente por três mandatos consecutivos.



CDS. Paulo Pessoa de Carvalho

O CDS escolheu o ex-presidente da PróToiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia para encabeçar a lista de candidatos por Évora, onde tem ligações familiares. Paulo Pessoa de Carvalho foi elemento dos Forcados Amadores de Caldas da Rainha e de Montemor-o-Novo e já foi gerente de algumas praças de touros, entre as quais Chamusca, Portalegre, Vila Franca de Xira, Vinhais e Moura. Presidiu também à Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos, tendo desenvolvido atividade profissional no mundo da comunicação, produção e organização de eventos. Tem formação na área de marketing e comunicação, é casado e pai de quatro filhos e é filiado no CDS desde 2007. Nunca foi deputado e assume como bandeira o combate à desertificação das regiões do interior e a construção do novo hospital de Évora.

BE. Bruno Martins

O Bloco de Esquerda escolheu Bruno Martins, presidente da distrital de Évora, para liderar a lista de candidatos do partido por aquele distrito. Tem 36 anos e é licenciado em Psicologia Clínica pela Universidade de Évora. Atualmente é diretor da Associação de Paralisia Cerebral de Évora, tendo experiência na área da intervenção clínica em jovens com deficiência e suas famílias. Foi ainda professor convidado na Universidade de Évora, no departamento de Psicologia, e psicólogo no Gabinete de Apoio ao Estudante. Foi eleito presidente da distrital do partido no ano passado, tendo sido também eleito para a Assembleia Municipal de Évora. Faz ainda parte do grupo de trabalho do Bloco de Esquerda pelos Direitos dos Animais e integra o Movimento de Cidadãos contra a Exploração Mineira na Serra de Monfurado.

CDU. João Oliveira

O PCP e Os Verdes voltaram a apostar em João Oliveira para cabeça-de-lista dos candidatos a deputados por Évora. Chegou ao Parlamento como deputado em 2007 e cinco anos mais tarde, em 2013, foi eleito presidente da bancada parlamentar em substituição de Bernardino Soares. Antes de assumir funções como deputado foi, durante dois anos, assessor do grupo parlamentar do PCP. É cabeça-de-lista da CDU por Évora desde 2009, sendo um dos nomes apontados para suceder a Jerónimo de Sousa aos comandos do PCP. Nasceu em Évora, tem 40 anos e é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Tem proximidade ao PCP desde muito novo. Aos 12 anos, João Oliveira soube que a União Soviética tinha chegado ao fim porque, em casa, os pais e o avô materno, comunista, discutiam os acontecimentos. Poucos anos mais tarde acabou por se filiar na Juventude Comunista.



PAN. Luís Teixeira

Luís Teixeira, candidato pelo Pessoas-Animais--Natureza à Câmara de Setúbal nas autárquicas de 2017, foi a aposta do partido para encabeçar a lista de candidatos ao Parlamento. Luís Teixeira nasceu e vive em Setúbal. Tem 41 anos, é jornalista e tradutor e tem o mestrado em Política Comparada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É autor do livro Verdes Anos – História do Ecologismo em Portugal (1947-2011) e de vários estudos sobre o sistema eleitoral português, entre os quais “Reciclemos o Sistema Eleitoral!”, publicado em 2003. Foi também editor do jornal oficial do Festroia – Festival Internacional de Cinema de Setúbal. Nunca ocupou cargos políticos.



Cabeças-De Lista dos Partidos sem Assento Parlamentar

Aliança

Ana Rosado da Fonseca

Partido Nacional Renovador (PNR)

Paulo Martins

Chega

Carlos de Magalhães

Partido Popular Monárquico (PPM)

José Manuel Vieira

Iniciativa Liberal

Alberto Cancelino

Partido Trabalhista Português (PTP)

Liliana Salvado

Livre

Maria da Glória Franco

Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP)

Gregório Matadinho

Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP)

Maria Rosário Conde

Reagir Incluir Reciclar (R.I.R)

Marco Ferreira

Partido da Terra (MPT)

Luís Figueiral

Partido Democrático Republicano (pdr)

Maria João Vieira

Nós, Cidadãos!

António Jardim