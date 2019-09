Um português, de 45 anos, foi esfaqueado até à morte, na madrugada desta terça-feira, em São Paulo, no Brasil, após uma crise de ciúmes. De acordo com o site G1, o agressor matou a vítima depois de descobrir que a mulher mantinha um relacionamento com os dois.

O crime ocorreu em plena rua, numa altura em que a vítima, Carlos Marques da Costa Ferreira, estava a chegar com a mulher, de 65 anos, ao apartamento da mesma.

O suspeito abordou o casal e, depois de uma discussão, esfaqueou o português.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o homem já estava morto.

De acordo com as autoridades, o crime aconteceu depois de o suspeito descobrir que a mulher mantinha um relacionamento com ambos.

A mulher ficou em estado de choque após presenciar o crime.

O autor do crime está em fuga.