O consagrado piloto Manuel Correia participará na Baja TT Idanha-a-Nova já durante o próximo fim de semana, para ganhar ritmo e “acumular quilómetros em competição”, de acordo com as palavras do próprio atleta bracarense.

Depois da anulação da Baja Rota do Douro Verde e da Baja Vindimas do Alentejo, esta última devido ao elevado risco de incêndios florestais, uma prova extracampeonato, o próximo objetivo será a Baja TT Idanha-a-Nova.

Manuel Correia aposta assim em terminar a Baja TT Idanha-a-Nova, para prosseguir a evolução na continuidade ao volante do seu versátil Mitsubishi HRX, apontando sempre para o seu futuro desportivo, mesmo tendo em conta que num passado recente “a anulação das duas últimas provas acabou por condicionar" a sua evolução.

“A participação no Guarda Racing Days ajudou a descobrir mais algumas coisas no carro, inclusive ao nível da afinação das suspensões, por isso estou convicto que vamos um dar um passo em frente em Idanha-a-Nova, estou agora na expectativa, mas espero sobretudo divertir-me”, afirmou o piloto bracarense.

Manuel Correia acredita numa boa pontuação final na sua época de estreia no Campeonato de Portugal de TT, após ser campeão da sua categoria na modalidade de montanha, está este ano a descobrir o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e qualquer experiência ao volante do carro preparado pela equipa técnica da ARC Sport é de extrema importância.