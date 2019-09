Um dos dois laboratórios que guardam e estudam o vírus da varíola sofreu uma explosão esta segunda-feira, durante trabalhos de reparação. Um tanque de gás explodiu no Centro Estatal de Investigação e Biotecnologia Vector, dentro de uma sala que, segunda a revistas ‘Forbes’ tem uma “estrutura reforçada”. Apesar de um trabalhador ter sofrido queimaduras de segundo e terceiro grau, na sequência de um incêndio, as autoridades russas garantiram que nenhum agente biológico foi libertado durante o incidente.

As instalações, na Sibéria, são um dos dois sítios onde a o vírus da varíola está armazenado, sendo o outro no Centro de Controlo e Prevenção de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos. Segundo a comunicação social russa, houve uma resposta à explosão antes que as consequências do acidente fossem tidas em causa. “A situação escalou de uma emergência comum para um acidente de elevada importância”, escrevem.

As autoridades não deixam ainda de sublinhar que o edifício não ficou danificado, e que não existe “qualquer ameaça para a população”.

O jornal ‘Moscow Times” revela ainda que a Organização Mundial de Saúde (OMS) visitou as instalações do laboratório mas que, apesar de cumprir todas as regras de segurança, eram precisos alguns trabalhos.