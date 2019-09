A estreia da segunda temporada de 'Elite', no passado dia 6 de setembro, não passou despercebida – tal como a quase ausência do protagonista Miguel Herrán. Depois de em julho passado o espanhol – que também é uma das personagens principais em “A Casa de Papel” – ter publicado um vídeo na sua página de Instagram onde se mostrava emocionalmente debilitado, os fãs do ator não deixaram de escrever comentários acerca da sua ausência.

“Podia publicar milhares de fotos fixes que colecionei para alimentar essa máquina mentirosa que é o Instagram. Podia insuflar o meu ego e preencher o meu vazio com ‘likes’, mas não hoje”, confessa.

“Hoje, decidi dar-lhes uma parte sincera de mim. Não vou entrar em pormenores sobre o que está a acontecer comigo, porque nem sequer sei disso. Mas este sou eu, sem filtros, sem adoçantes e sem mentiras”, acrescenta o ator.

Na segunda temporada de 'Elite', Miguel Herrán aparece em poucas cenas, acabando a sua personagem por sofrer um acidente, sendo enviado para Suíça, longe do colégio de Las Encinas, onde a série se desenrola. O ator já veio, em resposta a uma fã que comentava a sua ausência, marcar uma posição quanto aos rumores de que uma depressão fez com que a Netflix o afastasse dos dois projetos. “Vamos lá. Vi que estão a espalhar que estou com uma depressão. Não apareço em ‘Elite’ porque decidi fazer 'A Casa de Papel'", escreve o ator.

O que é facto é que também na série, onde interpreta Rio, a sua ausência se fez notar durante a terceira temporada, que estreou em julho – a personagem foi presa pela polícia e encontra-se, durante a maior parte do tempo sob custódia do governo espanhol, apenas sendo libertado nos últimos episódios.

As novas temporadas de ambas as séries estreiam em 2020.