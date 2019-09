Uma ação de campanha do Presidente do Afeganistão, que se prepara para eleições agendadas para o final deste mês, foi alvo de um ataque à bomba, na província de Parwan, no centro do país.

O atentado, ainda por reivindicar, fez pelo menos 24 vítimas mortais além de 31 feridos, segundo o primeiro balanço feito pelo Chefe do maior hospital da província de Parwan, citado pela imprensa internacional. Entre as vítimas estão “várias mulheres e crianças”.

O Presidente Ashraf Ghani estava no local, mas segundo o porta-voz do governador da província de Parwan, Wahida Shahkar, está já em segurança e escapou ileso do ataque.

A explosão ocorreu às 12h locais (8h30 em Lisboa) e os primeiros indícios apontam para que a bomba estivesse escondida num carro da polícia, estacionado à entrada do local do comício de Ghani.

Até ao momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade do ataque. Sublinhe-se que o Afeganistão tem vindo a ser palco de atentados frequentes, num momento em que as eleições presidenciais estão agendadas para o final do mês.