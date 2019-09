Um incêndio deflagrou esta segunda-feira por volta das 16h15 na Avenida Luísa Todi, em Setúbal. O Comando Distrital de Operações de Socorrro confirmou que as chamas começaram no primeiro andar de um prédio localizado nessa mesma avenida.

O trânsito foi cortado na avenida Luísa Todi, e a baixa da cidade encontra-se coberta de fumo. Segunda a agência Lusa, algumas testemunhas confirmaram a existência de um restaurante indiano no piso térreo do prédio, não havendo para já confirmações sobre a causa do incêndio.

Para já, não se sabe se há vítimas do acidente.