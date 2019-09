Jair Bolsonaro vai sair do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de S.Paulo, diretamente para Brasília. Segundo o boletim médico, “continuará a sua recuperação em domicílio, devendo seguir as orientações médicas relacionadas com a dieta e a atividade física”.

O médico António Luiz Macedo confirmou esta segunda-feira que a alta vem na sequência da melhoria do resultado dos exames e que esta só vai ser dada após a sessão de fisioterapia no hospital. O cirurgião acrescentou ainda que apesar de as melhorias terem deixado Bolsonaro caminhar três quilómetros no hospital, no domingo, é preferível que “não faça esforço físico nem esforço de falar demais”.

Apesar de a medicação para a veia já ter sido suspensa, dando assim lugar à alimentação cremosa, pelo menos até sexta-feira, altura em que já está previsto Bolsonaro estar nas suas funções. É esperado que o presidente volte a assumir as respetivas funções esta quarta-feira, dia 18, cujo lugar está a ser ocupado vice-presidente, Hamilton Mourão.

Esta que é a quarta operação no espaço de um ano, desde que o presidente foi esfaqueado, não fez com que os planos para o discurso de abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, se alterassem.

A cerimónia está marcada para o dia 24 de setembro.

Retiramos a sonda nasogástrica, iniciamos a alimentação líquida oral e continuamos com fortalecimento alimentar venoso! Recuperação mais rápido que esperamos! Se Deus quiser, logo sairemos do hospital e mais nenhum problema acontecerá devido a está maldita facada! 🇧🇷 pic.twitter.com/iPMbgYyvV3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 13, 2019