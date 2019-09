Depois de, na passada quinta-feira, ter discursado, no lançamento da linha de roupa que produziu, em conjunto com a organização Smart Works, Meghan Markle foi acusada de ser egocêntrica.

O jornal Express deu conta de que antes de a linha de roupa ter sido lançada online, a duquesa de Sussex terá discursado durante seis minutos, referindo-se a si própria 43 vezes. Segundo a publicação, Meghan Markle ter-se-á referido a si própria “direta ou indiretamente”, o que fez com que muitos internautas a acusassem de egocentrismo.

A duquesa de Sussex discursava no âmbito das peças de roupa para mulheres que decidiu lançar. Um dia antes da Semana da Moda em Londres começar, a eterna Rachel, da série Suits, em conjunto com a Smart Works decidiu lançar um conjunto de roupa – na qual está incluída uma camisa, umas calças formais, um blazer, um vestido e uma mala. A organização, para além de ajudar a treinar mulheres para entrevistas de emprego, fornece roupas para mulheres com necessidades.

“Quando me mudei para o Reino Unido, foi incrivelmente importante para mim poder estar em contacto com as pessoas no terreno que estavam a fazer um trabalho realmente importante e um dos lugares onde eu fui inicialmente foi à Smart Works”, afirmou a mulher do príncipe Harry.

Apesar de ter recebido muitas críticas, também houve quem viesse em defesa de Meghan Markle, comentando que ela era, de facto, "uma pessoa maravilhosa". Segundo as pessoas que assistiram ao discurso da duquesa, esta "tem realmente a capacidade de motivas as pessoas e de ajudar os outros".