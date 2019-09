O cantor Roberto Leal, nome artístico de António Joaquim Fernandes, morreu na madrugada deste domingo aos 67 anos. Nas redes sociais, muitos têm sido as mensagens a homenagear o artista.

O ator Ruy de Carvalho e o apresentador João Baião deixaram uma mensagem semelhante no Instagram, dedicando um “aplauso” a Roberto Leal.

"Um aplauso. Obrigado por tudo Roberto!", escreveu Ruy de Carvalho no Instagram.

Também Fátima Lopes dedicou uma mensagem ao amigo, admitindo que não estava “preparada para esta notícia”.

"Eu e o Roberto tornamo-nos muito amigos. Foi há tantos anos, que lhes perdi a conta. Nalguns dos momentos mais significativos da vida, estive ao seu lado. Nalguns dos momentos mais emotivos da minha carreira, esteve comigo", sublinhou a apresentadora.

"Recordo com especial carinho, a emissão dedicada à translação do corpo da Irmã Lúcia. Falámos sempre de tudo. Gostávamos profundamente um do outro e acima de tudo, queríamo-nos bem. Roberto, custa-me muito deixar-te ir. Até sempre, meu amigo", rematou.

Já Manuel Luís Goucha recordou as inúmeras vezes em que recebeu o cantor no seu programa e elogiou a sua “gentileza e alegria”.

"Recebi-o inúmeras vezes nos programas que apresento, a última das quais em janeiro passado (teve a gentileza de vir propositadamente a Portugal para estar no 'Você na TV'). É isso: dele recordarei sempre a sua gentileza e a alegria. Obrigado Roberto!", escreveu o apresentador da TVI no Instagram.

Também o Presidente da República expressou as suas condolências à família do artista e recordou-o com amizade.



"O Presidente da República recorda Roberto Leal com amizade, lembrando o seu papel junto das comunidades portuguesas, nomeadamente no Brasil, com ligação às suas raízes, durante várias décadas", refere nota da Presidência da República, enviada à agência Lusa.

Recorde-se que Roberto Leal estava a lutar contra um cancro há dois.