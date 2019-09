André Ventura esteve, nesta sexta-feira, reunido, em Madrid, com Ruben Gallardo e Javier Garcia Martin, dirigentes do Vox. O encontro com o partido espanhol teve como objectivo «formar um grupo de trabalho ibérico e uma plataforma política comum» na Península Ibérica, segundo adiantou ao SOL uma fonte do Chega.

O partido liderado por André Ventura, que concorre pela primeira vez nestas eleições legislativas, já convidou os dirigentes do Vox para estarem presentes num comício do Chega, em Lisboa, no dia 3 de outubro.

Ventura lançou a candidatura, esta semana, numa acção de campanha realizada junto ao Estabelecimento Prisional de Évora. O cabeça-de lista do Chega por Lisboa deslocou-se à prisão de Évora com o objectivo de entregar a Armando Vara uma carta com um desafio para renunciar à subvenção vitalícia. O ex-ministro socialista não o quis receber.