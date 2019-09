Uma jovem, de 21 anos, foi morta acidentalmente pela filha de dois anos ao fechar a janela do carro, na Bielorrússia.

De acordo com o The Sun, Yulia Sharkom tentava tirar a criança do interior da viatura pela janela quando esta decidiu fechar o vidro. A mulher ficou com o pescoço preso e acabou inconsciente.

De acordo com o The Sun, foi o marido que encontrou a vítima. Depois de partir o vidro, retirou a mulher da janela e ligou para os serviços de emergência.

Yulia, que tinha ainda outra filha, de quatro anos, não viria a resistir aos ferimentos. Oito dias depois acabou por morrer na sequência de uma asfixia mecânica que provocou danos irreversíveis no cérebro.