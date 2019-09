Após a morte recente de Eduardo Beauté, Fátima Lopes recordou o amigo e admitiu que estava mais afastada do famoso cabeleireiro nos seus últimos meses de vida.

"Acredito que há um propósito, que há uma razão. Acredito que Deus saberá porque é que o quis levar nesta altura da vida dele e eu aceito. Não vivo zangada. O que faço é procurar resguardar o mais possível as memórias que tenho dele. E tenho muitas", começou por dizer a apresentadora, durante a semifinal dos Internacional Emmy Awards, que decorreu esta sexta-feira, em Lisboa.

Questionada se esteve presente nos últimos meses de vida de Eduardo Beauté, Fátima Lopes admitiu que não, confessando que estavam mais afastados, mas por opção do cabeleireiro.

"Nos últimos tempos, não. O Eduardo isolava-se bastante nos últimos tempos. Por opção dele. Contrariamente ao que se disse, que as pessoas não o procuravam. O Eduardo resguardava-se muito nos últimos tempos e não permitia muito contacto. E eu respeito. Sempre o fiz", respondeu, admitindo ainda que os filhos do cabeleireiro, adotados durante o casamento com o modelo Luís Borges, são a sua “maior preocupação”.

Recorde-se que Eduardo Beauté morreu no passado dia 7 de setembro, aos 52 anos, devido a uma embolia cerebral. Antes da autópsia muitas eram as especulações de suicídio, já que era conhecido que o cabeleireiro tinha problemas financeiros e parecia não ter conseguido seguir com a sua vida após o fim da relação com Luís Borges, na sequência do qual esteve internado devido a uma depressão.