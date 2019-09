A rápida intervenção de uma equipa do INEM permitiu salvar um bebé de apenas 11 meses que estava a boiar numa banheira de uma casa em Geraz do Minho, distrito de Braga.

O bebé estava acompanhado pelo irmão mais velho quando foi encontrado pela mãe a boiar na banheira, que rapidamente chamou o 112. Pouco tempo depois chegou uma equipa Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Braga que iniciou as manobras de reanimação juntamente com uma equipa dos Bombeiros Voluntários da Póvoa do Lanhoso, conta o JN.

Após as manobras de reanimação o bebé seguiu para o Hospital de São João e neste momento já não corre perigo de vida.