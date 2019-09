Frederico Morais garantiu este sábado um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020.

Depois de ter perdido na sexta ronda, o surfista português seguiu para a repescagem onde acabou por beneficiar da eliminação do alemão Leon Glatzer, do espanhol Vicente Romero e do italiano Angelo Bonomielli.

Assim, Kikas assegurou a presença nos Jogos Olímpicos de 2020, modalidade que vai ser estreia na em Jogos Olímpicos.