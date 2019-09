O cartaz conta com grandes nomes do hip hop e da música electrónica internacionais, no primeiro dia sobem ao palco nomes sonantes como, Jon Hopkins, um conhecido produtor e músico inglês de música eletrónica . A noite terminará ao som de Dj Marfox, um músico português que tem sido o impulsionador da mistura de ritmos africanos com os sons urbanos do house e techno, esperando-se assim um inicio de madrugada electrizante.

No sábado subirá ao palco Talib Kweli rapper Americano, que já fez colaborações com Kanye West e Pharell Williams, os Jungle, uma banda muito conhecida do publico Português que esteve presente na edição deste ano do Super Bock Super Rock, mas que se apresentará em modo Dj Set e a noite terminará com Special Request, um Dj britânico chamado Paul Woolford, que levará o seu estilo de dance music à pista de dança do Lx Factory.

No ultimo dia as atenções vão estar viradas para Four Tet, músico britânico que ganhou destaque como membro da banda Fridge antes de se estabelecer como um artista a solo. A música de Four Tet incorpora na sua génese sons do Jazz, Hip hop, electro e música folclórica. O encerramento do festival estará a cargo de Midland e da Radio Quantica, rádio criada por Photonz e Violet, dois artistas portugueses do meio underground. Violet promete um concerto memorável, recheado de mensagens a favor da emancipação da mulher e cheio de músicas de novos artistas que merecem ser ouvidos.

Além da música, o festival organizado pela empresa Londrina Soundcrash, vai contar com aulas de surf nas praias da costa da Caparica, viagens de barco pelo Rio Tejo ao som de muitos Dj’s, sessões de ioga ao ar livre dadas pela Fat Buddha Yoga, uma empresa sedeada em Londres que tem como objetivo desmistificar o yoga e torná-lo divertido e acessível a todos. Sendo a música fundamental para criar um bom ambiente para as sessões. Os workshops servirão para ensinar diferentes temas a quem os quiser ouvir. Tais como, a história da Nova Batida, o futuro da música e muitas conversas entre músicos de diferentes áreas. Todos estes workshops vão ocorrer na famosa loja de livros do Lx Factory, Ler Devagar. A comida portuguesa terá um papel fundamental no festival, além de toda a oferta que o Lx Factory tem para oferecer, existirá também uma área exclusiva onde alguns dos melhores chefes portugueses vão dar a conhecer o melhor que se pode comer em Portugal.

O bilhete diário tem o preço de 25€ e o passe de 3 dias 70€, estes podem ser comprados no site do festival.