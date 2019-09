O antigo jogador do Benfica João Félix, atualmente no Atlético de Madrid, continua a dar que falar um pouco por toda a parte.

Agora foi o norte-americano The New York Times que se mostrou rendido ao internacional português.

No artigo com o título “João Félix está cheio de pressa. Assim como toda a gente”, o jornal refere a “ascensão meteórica” do ex-Benfica que, diz, “é o tipo de jogador de ‘amor à primeira vista’”.

Recorde-se que o avançado, de 19 anos, tornou-se a transferência mais valiosa de Portugal depois do At. Madrid pagar 126 milhões.