A polícia londrina está à procura de informações sobre o português de 24 anos morto a tiro no início da semana. Apesar de a polícia garantir que as “investigações estão a avançar em ritmo acelerado, os motivos para o tiroteio permanecem ainda incertos”. O comunicado foi lançado esta quarta-feira no site da Metropolitan Police e partilhado em redes sociais, como o Twitter.

Câmaras de videovigilância conseguiram captar dois suspeitos que, em cima de uma mota, foram avistados a rondar a zona onde o português foi atingido. As imagens mostram um dos suspeitos a disparar “à queima-roupa” em direção ao português.

O inspetor chefe, Simon Stancombe, questiona-se ainda se o alvo seria o português. Apesar de a polícia não ter detido ninguém relacionado com o homicídio, outro crime ocorreu na mesma noite. Uma mulher foi morta por esfaqueamento a algumas ruas de distância, e outras duas foram detidas. Uma das suspeitas já foi libertada, continuando sob investigação, enquanto outra continua detida. As mulheres têm, respetivamente, 35 e 26 anos.

A polícia apela então a quem tenha alguma informação sobre o caso, ou tenha avistado alguma coisa que possa ajudar à sua resolução, que contacte, mesmo que anonimamente, a polícia. O inspetor chefe sublinha ainda que “é difícil perceber o que poderá ter levado ao homicídio e precisamos de alguém que nos diga porque aconteceu”.

Detectives name Wilson Alexandre Garcia Varela as the victim of a drive-by shooting in Kentish Town. They're now appealing for information - can you help the investigation? Read more: https://t.co/JbRk5DT8Ji