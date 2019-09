Um incêndio que deflagrou no Hospital Badim, na Tijuca, bairro na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, no final da tarde desta quinta-feira fez pelo menos onze mortos.

As chamas geraram o pânico entre funcionários, visitantes e doentes e as ruas que rodeiam o hospital pareciam um cenário de guerra, o bairro teve mesmo de ser evacuado.

O primeiro balanço de vítimas dava conta de um morto, mas pouco depois o número foi atualizado, sendo que os bombeiros alertam para a probabilidade de a situação ser ainda mais grave.

O fogo começou ontem pelas 18h30 na parte mais antiga do complexo hospitalar e o fumo rapidamente invadiu as instalações. A causa do incêndio ainda está a ser investigada, mas suspeita-se que as chamas terão surgido após um curto-circuito num gerador.

No momento do incêndio estavam, segundo o site G1, 103 pessoas internadas e 224 funcionários de turno.