O Governo vai declarar, esta quinta-feira, situação de alerta para todo o território continental. A medida entrará em vigor à meia-noite de sexta-feira e irá durar até às 23h59 de sábado, devido à subida de temperatura em todo o país e ao aumento da intesidade do vento.

O alerta foi anunciado pelo conjunto de ministros da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, esta tarde.

Os distritos de Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança estão até às 23h59 de sábado em “estado de alerta especial de nível vermelho do dispositivo especial de combate a incêndios rurais”. Os restantes distritos encontram-se sob alerta laranja até sábado.

O Governo sublinha que durante sexta-feira e sábado a resposta dos operacionais será reforçada com "meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas”

Também as equipas de Sapadores Florestais vão estar permanentemente em mobilização, assim como o Corpo Nacional de Agentes Florestais e os Vigilantes da Natureza. Os bombeiros voluntários estão dispensados do trabalho, exceto aqueles que prestam cuidados de saúde em situações de emergência, como enfermeiros do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Durante este período está proibido a realização de queimadas, o uso de fogo de artifício, a realização de trabalhos nos espaços florestais e o acesso, circulação e permanência no interior destes locais.