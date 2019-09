A Autoestrada A1 voltou a ser encerrada ao trânsito em ambos os sentidos, entre Santa Maria da Feira e Estarreja, desde cerca das 18h30, segundo constatou o SOL nas imediações.

Na origem do segundo corte, por parte da Brigada de Trânsito da GNR, está o intenso fumo que tapa a visibilidade da principal via rodoviária portuguesa, devido ao fogo florestal, que lavra desde as 12h30 entre os concelhos de Ovar e de Santa Maria da Feira, na zona norte do distrito de Aveiro.

Cerca de duas centenas de bombeiros de várias corporações estão a combater o incêndio florestal, com o apoio de meios aéreos, a par da PSP e da GNR, nesta última instituição incluindo também o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS