As chuvas torrenciais que estão a afetar o sudeste de Espanha, desde segunda-feira, já causaram, pelo menos, dois mortos. Dois irmãos, de 61 e 51 anos idade, morreram na sequência de um acidente rodoviário, quando a viatura em que seguiam foi arrastada pela água, em Caudete, na província de Albacete, na comunidade de Castilla la Mancha, segundo dados da Guarda Civil, citados pelo El País.

As zonas mais afetadas pela depressão Dana é a região de Múrcia, Valência e Alicante, onde foram registadas várias perturbações a nível de congestionamento nas estradas, o encerramento de escolas e vários prejuízos materiais. Os serviços de emergência receberam mais de um milhar de chamadas a pedir ajuda durante as últimas 24 horas, segundo os media locais, alertando, sobretudo, para inundações e quedas de árvores.

Na cidade valenciana de Ontinyent, as chuvas torrenciais fizeram o rio Clariano transbordar, o que obrigou à retirada de cerca de 40 moradores que residem perto do local. A polícia encontra-se perto do rio a bloquear os acessos.

Ainda na cidade de Dénia, em Alicante, as rajadas de vento, com mais de 100 quilómetros por hora, formaram um pequeno tornado que destruiu varias infraestruturas, inclusive um centro desportivo. Em Alicante e Valência, o mau tempo obrigou ao encerramento de dezenas de escolas.

Em Múrcia, apesar de não haver registo de acidentes, o governo local declarou situação de pré-emergência e ativou o plano especial da Proteção Civil. Também as comunidades de Castilla La Mancha e Baleares estão em alerta laranja, com receio do cenário que se vai pintar nas próximas horas.