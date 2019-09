Queremos miúdos inteligentes, exigimos deles boas notas, mas por vezes esquecemo-nos de que um dos principais fatores que contribuem para uma boa cabeça é o que comem. E na correria do dia-a-dia é verdade que os caminhos fáceis são os mais apetecidos, e isto começa sempre pelo pequeno-almoço. E lá vão os cereais com leite: abrir a caixa, despejar na malga com o leite et voilà, pronto a comer – o sonho de consumo da vida moderna.

Se eu lhe disser que em cinco minutos consegue para si e para os seus filhotes um pequeno-almoço cheio de nutrientes, mais saudável que o leite e os cereais, estaria disposto a testar? Precisa de despender algum do seu tempo para as pré-preparações, que recomendo serem a um sábado, em que também pode envolver os miúdos. Este é o tipo de smoothie que os miúdos adoram, dos oito aos 19 anos, testado e aprovado,

e porque está calor vamos aproveitar para umas receitas saudáveis e refrescantes para dar aquele boost no início

do ano letivo.

SMOOTHIE TROPICAL

Ingredientes

1 abacaxi

1 papaia grande

1 manga grande madura

3 a 4 bananas pequenas

Toppings

Manteiga de amendoim

Chocolate preto

Amêndoas laminadas e tostadas

Fruta à escolha

Fio de mel

Método

Lave a fruta, descasque e corte em pedaços. Em sacos de congelação, separe os ingredientes e adicione uma banana por porção. Os ingredientes acima poderão render-lhe 3 a 4 porções. Prepare uma seleção de frutos secos à escolha e coloque em frascos. A fruta pode deixar no frio, preparada em caixinhas. De manhã, enquanto se preparam, apenas tem de colocar no liquidificador e servir em malgas, e cada um coloca a fruta fresca e os secos de eleição.

Notas

Inicialmente, para facilitar, coloque mais da fruta que o seu filho gosta mais e, com o tempo, vá ajustando, com 1 ou 2 folhas de espinafre.