Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o movimento de passageiros nos aeroportos portugueses cresceu 7,8%, para os 16,7 milhões passageiros no segundo trimestre.

O aeroporto de Lisboa foi onde passaram mais pessoas: 8,4 milhões. Segue-se o do Porto, com 3,5 milhões de passageiros, e Faro, com três milhões.

Os números revelados esta quinta-feira mostram também que, na mesma altura, houve um aumento de passageiros no metropolitano (8,5%) e no transporte fluvial (8,3%).

Segundo o INE, houve uma redução de -8,1% na movimentação de mercadoria nos portos marítimos nacionais, o que, mesmo asism, representa um aumento de 2,9% face ao primeiro trimestre. Houve também uma diminuição de -16,2% no transporte por ferrovia (-3,0% do que no trimestre anterior) e -2,8% por via rodoviária (um aumento de 0,7% em relação aos primeiro trimestre).