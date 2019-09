É já a partir do próximo sábado que as regras para levantar dinheiro ficam reduzidas. Devido à entrada de uma diretiva europeia em Portugal, o levantamento de dinheiro vai deixar de poder ser efetuado através das cadernetas bancárias ou utilizando a característica banda magnética dos cartões de crédito e débito. Agora, os pagamentos com cartão terão que ser efetuados apenas através do chip.

Também os cartões matriz – códigos utilizados para aumentar a segurança na movimentação online das contas – deixam de existir. Até agora, para aceder à conta bancária pela Internet ou utilizar a aplicação do próprio banco, apenas era solicitado um código de acesso, definido pelo cliente, ou o reconhecimento da impressão digital. A partir de sábado, vai ser o próprio banco a gerir e enviar um código para autorizar as movimentações feitas na ‘app’.

Para já as compras online podem continuar a ser feitas da mesma forma, ou seja, utilizando o número do cartão e o CCV – código de três números que se encontra na parte de trás do cartão. No entanto, também os pagamentos online vão, até 2021, ser “dificultadas”.

Mas há exceções. No caso dos cartões pré-pagos ou cartão refeição, a banda magnética vai continuar a funcionar, já que estes são cartões que se destinam a pagamentos de compras e serviços pré-limitados.

As transferências bancárias – que também deixam de poder ser efetuadas através da caderneta – só poderão ser realizadas através da Internet ou diretamente ao balcão.