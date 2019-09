PS. Jorge Gomes

O mandato do antigo secretário de Estado da Administração Interna ficou marcado pela morte de 115 pessoas nos incêndios de 2017. Mas o PS voltou a apostar em Jorge Gomes para liderar a lista de candidatos por Bragança, cidade onde nasceu em 1951. Já em 2015, o antigo governante foi cabeça-de-lista pelo PS em Bragança, tendo sido eleito pela primeira vez deputado. Dias depois tomou posse como secretário de Estado. Nessa altura, já conhecia António Costa há dez anos. Os caminhos dos dois governantes cruzaram-se quando, entre 2005 e 2011, Jorge Gomes foi governador civil do distrito de Bragança e António Costa era secretário de Estado da Administração Interna. Amigo assumido de Armando Vara e com uma carreira sempre ligada à indústria do vestuário, tecnologias e saúde, Jorge Gomes foi também dirigente distrital e presidente da federação do PS de Bragança. Candidatou-se por duas vezes à Câmara de Bragança, em 2001 e em 2009, tendo sido vereador.

PSD. Adão Silva

O PSD volta a escolher Adão Silva para liderar a lista de candidatos pelo partido em Bragança. O atual vice-presidente do grupo parlamentar e um dos deputados mais próximos de Rui Rio está na Assembleia da República há 32 anos, tendo sido eleito pela primeira vez em 1987. Pelo meio fez algumas interrupções na carreira de deputado para assumir funções no Governo. Entre 2002 e 2004, durante o Governo de Durão Barroso, foi secretário de Estado Adjunto do ministro da Saúde. Professor do ensino secundário com licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas - Estudos Portugueses e Franceses, Adão Silva foi também presidente da distrital de Bragança. Além disso, o social-democrata foi presidente da Assembleia Municipal de Macedo de Cavaleiros e diretor do Centro de Reabilitação Profissional desta cidade.

CDS. Nuno Moreira

Há 40 anos que o CDS não elege qualquer deputado no distrito de Bragança - uma tendência que o partido quer inverter através da aposta em Nuno Moreira para liderar a lista de candidatos por aquele distrito. Nuno Moreira é filho de Adriano Moreira, ex-líder do partido e antigo ministro do Ultramar durante o Estado Novo, e irmão de Isabel Moreira, deputada eleita pelo PS. Apesar da longa ligação do pai ao CDS, Nuno Moreira só se filiou no partido em 2015. Licenciado em História e pós-graduado em Cultura Portuguesa, Nuno Moreira foi professor de História e já trabalhou na área da hotelaria e organização de eventos. Exerceu ainda funções no arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, nas últimas autárquicas, em 2017, foi eleito pelo CDS na Assembleia de Freguesia da Ajuda, em Lisboa.

BE. Pedro Silva

O Bloco de Esquerda nunca conseguiu eleger qualquer deputado em Bragança. Este ano, os bloquistas escolheram Pedro Oliveira para encabeçar a lista de candidatos a deputados por aquele distrito. Pedro Oliveira nasceu em Lisboa, mas vive há vários anos em Bragança. É investigador e professor do Politécnico de Bragança, onde integra a equipa que está a desenvolver os conteúdos científicos para o Museu da Língua Portuguesa. Tem mestrado na área de linguística pela Universidade de Lisboa, tendo desenvolvido investigação em parceria com a Universidade de Santiago de Compostela. Tem 37 anos e como principais bandeiras assumiu as desigualdades territoriais e a atração de população jovem para as regiões do interior do país. Defende ainda a literacia social e política.

CDU. Fátima Bento

Também a CDU nunca conseguiu eleger qualquer deputado em Bragança. Este ano, a coligação PCP-PEV escolheu a arqueóloga Fátima Bento, de 35 anos, como cabeça-de-lista pelo distrito. Em 2017, nas últimas autárquicas, Fátima Bento foi eleita deputada na Assembleia Municipal de Bragança mas, até agora, não exerceu qualquer cargo na Assembleia da República. Nasceu em Macedo de Cavaleiros e, fora da atividade política, a cabeça-de-lista é membro da direção da união de sindicatos daquele distrito e da direção da organização regional do PCP. Caso consiga ser eleita como deputada, assume como prioridades várias medidas que acredita resultarem no desenvolvimento da região, entre as quais a regionalização, a reposição das freguesias, a gestão pública da água, a aposta nos transportes públicos ou o reforço dos apoios à agricultura.

PAN. Paul Summers

Paul Summers, de 51 anos, foi a escolha do Pessoas--Animais-Natureza para liderar a lista de candidatos pelo distrito. Paul Summers é empresário na área do turismo e reside no Porto. No entanto, diz ter antepassados e familiares com raízes no distrito de Bragança, sobretudo em Moredo, Faílde e Bornes. É membro de diversas organizações não governamentais e de movimentos de cidadãos na área do ambiente, como o SOS Estuário do Douro. Tem ainda presença no conselho municipal de Ambiente da cidade do Porto. Como prioridades enquanto deputado, estabelece a aposta na ferrovia e numa agricultura que alimente os circuitos de comércio daquela região. Quer ainda combater a desertificação no distrito.

Cabeças-de-lista dos partidos sem assento parlamentar

Carlos Silvestre, Aliança

Carlos Lobo, Partido Nacional Renovador (PNR)

Marco Nozedo, Chega

Sandra Sousa, Partido Popular Monárquico (PPM)

Teresa Domingues, Iniciativa Liberal

Jorge Filho, Partido Trabalhista Português (PTP)

Margarida Bento, Livre

António Lopes, Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP)

José Barros, Nós, Cidadãos!

Manuel Carvalho, Reagir Incluir Reciclar (R.I.R)

José Dengue, Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP)

António Vitorino, Partido Democrático Republicano (PDR)