Um incêndio deflagrou esta quinta-feira na creche Centro Paroquial do Bombarral. As 42 crianças foram retiradas do espaço em segurança, e já estão com as famílias. Fonte dos bombeiros locais confirmou que o espaço vai estar encerrado durante todo o dia.

O incêndio começou por volta das 8h45, quando ainda estavam algumas crianças a chegar à creche. O responsável do comando dos bombeiros do Bombarral, João Paulo Batista, explicou à agência Lusa que o pequeno incêndio foi causado por um microondas que estava na copa. As auxiliares ajudaram na evacuação da creche, chegando três delas a ser assistidas pelos bombeiros devido à inalação de fumo.

João Paulo Batista acrescenta ainda que “o microondas foi retirado para a rua e os bombeiros tiveram de fazer a ventilação do edifício”.

No local estiveram 11 operacionais, apoiados por três viaturas de combate a incêndios e uma ambulância.