Quem confia no veredito de um suspeito de corrupção?

Rui Rangel regressou mesmo às suas funções como juiz desembargador, apenas alguns meses depois de ter sido considerado suspeito de corrupção, detido e alvo de buscas.

Um destes dias, à mesa do almoço, um amigo atirou em jeito de início de conversa: “Então, parece que o juiz Rui Rangel vai retomar funções...”. Mas o tema não pegou. Os outros comensais, pessoas em geral bem informadas, não o levaram a sério. “Não deves ter visto isso bem. Ele está completamente desacreditado. Como é que pode alguma vez voltar a julgar um caso?”. O elemento que tinha trazido o assunto à baila não devia estar muito seguro de si, porque se calou, e mudaram rapidamente de conversa. A verdade é que, apesar da incredulidade geral e ao arrepio de tudo o que dita o mais elementar bom senso, Rui Rangel regressou mesmo às suas funções como juiz desembargador, apenas alguns meses depois de ter sido considerado suspeito de corrupção, detido e alvo de buscas. O mesmo aconteceu com a sua ex-mulher, Fátima Galante, que os jornais noticiaram ser também suspeita de corrupção, tráfico de influências, fraude fiscal e branqueamento. Tendo sido ambos detidos em fevereiro, no âmbito da Operação Lex, ao fim de 270 dias foi atingido o prazo limite de suspensão de funções, pelo que tiveram de ser readmitidos no seu local de trabalho.

Ora, é certo que a justiça não tem mãos a medir, toda a gente o sabe. Mas há casos e casos. E este é daqueles em que tinha de se ter atuado com a maior celeridade. Porque um Estado que se dá ao luxo de ter um suspeito de corrupção a julgar processos importantes – como é este da “máfia do sangue”, cujo recurso Rangel tem em mãos – não pode querer ser levado a sério.

O que diriam os adeptos de futebol se um árbitro suspeito de favorecer determinada equipa e de influenciar resultados voltasse pouco tempo depois para apitar um dérbi? Caía o Carmo e a Trindade. Pois este episódio é incomparavelmente mais grave, uma vez que não envolve jogos de futebol, mas sim factos criminais. Claro que enquanto a culpa não estiver provada em tribunal, qualquer um, perante a lei, é inocente. Mas que confiança nos pode merecer o veredito de um juiz sob suspeita? E, se há um, três ou sete meses Rui Rangel não era considerado idóneo para exercer as suas funções, o que mudou para que agora o seja?