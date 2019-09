O Aliança, se tivesse assento parlamentar, teria votado contra a condenação de um museu sobre António Oliveira Salazar. A garantia foi dada ao i pelo líder do partido, Pedro Santana Lopes.

A criação deste museu foi ontem votada no Parlamento e recebeu os votos contra da esquerda, PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda, e a abstenção do PSD e do CDS. Já o PAN esteve ausente, como consta do resultado oficial das votações. A proposta de condenação foi entregue pelo grupo parlamentar comunista, por considerar que não se distingue entre museu Salazar e centro interpretativo.

“Ainda que autodenominado ‘centro interpretativo’ e criado sob o pretexto de um projeto académico, mas com um espólio baseado em objetos pessoais do ditador, tal instalação (...) mais não seria, a ser concretizada, do que um local de romaria de antigos saudosistas da ditadura e de novos apoiantes de uma extrema-direita que se pretende assumir cada vez mais como ameaça à democracia”.

No entender dos comunistas, não há lugar a qualquer condescendência com o projeto, apesar de a autarquia local e os coordenadores científicos recusarem que este seja um “mausoléu de Salazar”, conforme foi reiterado numa apresentação da iniciativa, no passado dia 4 de setembro.