Maria Isabel Carvalhais, mulher do realizador Manoel de Oliveira, morreu esta quarta-feira, aos 101 anos de idade, no Porto, avançou o jornal Público. A causa da morte ainda não é conhecida.

A mulher casou em 1940 com um dos realizadores mais conhecidos e respeitados do cinema português, quando tinha apenas 22 anos. Maria Isabel Carvalhais chegou a entrar em algumas das obras de Manoel de Oliveira: “Inquietude”, em 1998, “Cristóvão Colombo – o Enigma”, em 2007, e no filme autobiográfico do realizador “Visita ou Memórias e Confissões”, em 1992.

Além dos filmes do marido, chegou a colaborar ainda num documentário de Paulo Rocha, sobre o seu marido: "Manoel de Oliveira, o Arquitecto"

Em entrevista ao SOL, em 2007, Manoel de Oliveira falou da mulher e da sua relação, que, na sua visão, era um verdadeiro símbolo de "resistência". Na visão do cineasta, ambos viviam uma fase complicada. "Não sabemos qual dos dois irá morrer primeiro. Esse é um problema", confessou.

É de sublinhar que tanto Manoel de Oliveira como Maria Isabel Carvalhais viveram mais de um século, um facto raro entre a população e ambos faleceram no Porto, cidade natal do casal. Manoel de Oliveira viveu até aos 106 anos, tendo falecido no dia 2 de abril de 2015, e Maria Isabel Carvalhais até aos 101 anos. O casal teve quatro filhos: Manuel de Oliveira, José de Oliveira, Isabel de Oliveira e Adelaide de Oliveira.

O corpo de Maria Isabel Carvalhais estará em câmara ardente durante a tarde desta quarta-feira, na Igreja Paroquial de Cristo Rei, na Foz do Douro, no Porto. O funeral irá realizar-se esta quinta-feira.