No ano passado o Brasil registou o número mais elevado de violações. Os dados, divulgados esta terça-feira, são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram registadas cerca de 66 mil violações, das quais 54% envolvem vítimas com menos de 13 anos.

O documento revela que, no Brasil, apenas 7 em cada 100 vítimas de violação apresentam queixa. Também a maioria das vítimas é do sexo feminino (82%), acompanhado assim o crescimentos dos crimes contra as mulheres, como, por exemplo, a violência doméstica.

A vergonha, o receio e a falta de confiança nas instituições são, para a diretora executiva, razões que levam a que os números sejam maiores do que aqueles que o relatório apresenta.

Apesar do recorde atingido em 2018, Samira Bueno não acredita que os números sejam indicadores de que há cada vez mais pessoas a apresentar queixa, mas sim que “o que estamos a ver é um aumento da violência contra a mulher”.

A diretora fala ainda sobre os 76% que indicam que a vítima possuí algum vínculo ao agressor, dado que “desmistifica que o crime é cometido por um homem muito violento que te vai abordar numa praça à noite. A maior parte é cometida por um familiar, um vizinho”.

Mas não só de percentagens é composto o relatório. A existência de políticas de prevenção, proteção e repressão são soluções que o relatório sugere. Samira Bueno dá o exemplo dos debates sobre educação sexual nas escolas como uma das soluções a tomar. “Quando falamos sobre educação sexual nas escolas, é por isso. Para a criança saber se aquilo é violência, quais são os meios para pedir ajuda”, afirma.

O relatório revela ainda que, em relação a 2017, houve um aumento de 5% nos casos de feminicídio. Quer isto dizer que 1.206 mulheres morreram pelo simples facto de serem mulheres.